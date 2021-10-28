Дослідники відзначають, що все більше людей протягом останніх двох років епідемії COVID-19 почали експериментувати із незвичайними смаками алкоголю

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.

Так, дослідники визначили, що після початку карантинів у людей виникла потреба експериментувати з алкоголем. Актуальніші сталі інгредієнти для коктейлів, алкогольні напої з різноманітними смаками (як-от, віскі з ароматом арахісового масла, медові напої) та крафтові вироби.

Якщо раніше у ЗМІ була своєрідна суперечка: одні писали, що під час локдаунів люди починали більше вживати алкоголю, а в інших – менше, про те, що пандемія зробила багатьох з нас авантюрнішими любителями випити, мало хто повідомляв: сильно зросли продажі незвичайних напоїв, а також вин із країн, які зазвичай не цікавлять звичайних споживачів.

Нинішній господар одного із нью-йоркських магазинів лікерів Джонатан Голдштейн, має теорію, яка пояснює нашу знову набуту любов до більш експериментальних напоїв:

“Коли всі бари закрилися, люди залишилися вдома, вдаючи бармена або міксолога, і всі вони стали творчими”, – говорить він. “Їм раптом захотілося експериментувати, тому ми побачили велике зростання онлайн-замовлень на незвичайніші речі”

“У нашій категорії лікерів такі дивні речі, як віскі зі смаком арахісового масла або банану, раптом стали дуже популярними. Лікер з маракуї, шнапс місцевого виробництва — всі різні смаки… ревінь, білий персик”, – додав Голдштейн.

Продажі грецьких вин, які раніше не дуже цікавили покупця зі США, з 2019 року зросли в 4 рази. Дехто пояснює це зростанням популярності курортів Греції, проте, цим не можна пояснити популярність австрійських вин. Знавці пояснюють це тим, що у часи обмеженої соціалізації на першому місці в людей стала не кількість алкоголю та компанія, з якою вони проводять час, а саме якість і смак спожитого напою.

А Расс і Джемма Уейкхем, крафтові виробники рому, відзначили зростання продажів на 200%. І якщо раніше ром асоціювався з піратами, середньовіччям і хіпстерами, то тепер все більше любителів алкоголю почали його замовляти, віддаючи перевагу, однак, екстравагантним смакам, як-от екзотичних фруктів. Найпопулярнішим є, наприклад, ананасовий ром з міцністю 60%.

І ця тенденція не скоротилася навіть після послаблень обмежень – експерти відзначають, що американський покупець ввійшов у смак.