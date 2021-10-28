Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.
Так, дослідники визначили, що після початку карантинів у людей виникла потреба експериментувати з алкоголем. Актуальніші сталі інгредієнти для коктейлів, алкогольні напої з різноманітними смаками (як-от, віскі з ароматом арахісового масла, медові напої) та крафтові вироби.
Якщо раніше у ЗМІ була своєрідна суперечка: одні писали, що під час локдаунів люди починали більше вживати алкоголю, а в інших – менше, про те, що пандемія зробила багатьох з нас авантюрнішими любителями випити, мало хто повідомляв: сильно зросли продажі незвичайних напоїв, а також вин із країн, які зазвичай не цікавлять звичайних споживачів.
Нинішній господар одного із нью-йоркських магазинів лікерів Джонатан Голдштейн, має теорію, яка пояснює нашу знову набуту любов до більш експериментальних напоїв:
“Коли всі бари закрилися, люди залишилися вдома, вдаючи бармена або міксолога, і всі вони стали творчими”, – говорить він. “Їм раптом захотілося експериментувати, тому ми побачили велике зростання онлайн-замовлень на незвичайніші речі”
“У нашій категорії лікерів такі дивні речі, як віскі зі смаком арахісового масла або банану, раптом стали дуже популярними. Лікер з маракуї, шнапс місцевого виробництва — всі різні смаки… ревінь, білий персик”, – додав Голдштейн.
Продажі грецьких вин, які раніше не дуже цікавили покупця зі США, з 2019 року зросли в 4 рази. Дехто пояснює це зростанням популярності курортів Греції, проте, цим не можна пояснити популярність австрійських вин. Знавці пояснюють це тим, що у часи обмеженої соціалізації на першому місці в людей стала не кількість алкоголю та компанія, з якою вони проводять час, а саме якість і смак спожитого напою.
А Расс і Джемма Уейкхем, крафтові виробники рому, відзначили зростання продажів на 200%. І якщо раніше ром асоціювався з піратами, середньовіччям і хіпстерами, то тепер все більше любителів алкоголю почали його замовляти, віддаючи перевагу, однак, екстравагантним смакам, як-от екзотичних фруктів. Найпопулярнішим є, наприклад, ананасовий ром з міцністю 60%.
І ця тенденція не скоротилася навіть після послаблень обмежень – експерти відзначають, що американський покупець ввійшов у смак.
- У травні стало відомо, що в Сандрінґемському палаці королеви Великої Британії Єлизавети II почали робити пиво. Невдовзі його можна буде скуштувати.
- Нагадаємо, майже кожен третій українець вживає алкогольні напої. При цьому щодня випиває лише 1% повнолітніх громадян.
- Також акторка Єва Лонгорія, відома роллю Габріель Соліс в серіалі “Відчайдушні домогосподарки”, планує випустити текілу.
- Відомий британський актор Кіт Герінґтон, який виконав роль Джона Сноу у серіалі “Гра престолів”, зізнався, що зловживав алкоголем й думав про самогубство після завершення знімань.