Про це в інтерв’ю виданню “Факти” заявила голова Комісії, лідер київської “Європейської Солідарності” Марина Порошенко.
За її словами, з огляду на пандемію коронавірусу, фактично з першого ж дня її обрання головою Комісії охорони здоров’я та соціальної політики потрібно було швидко розібратися та зорієнтуватися у тому, що відбувається у цих двох сферах.
Порошенко також зазначила, що головний слоган “Допомагати і захищати!”, з яким політична партія “Європейська Солідарність” перемогла на виборах до Київради, залишається актуальним і сьогодні.
“Нас підтримала найбільша кількість киян, і тепер на нашій команді лежить велика відповідальність за надану людьми довіру. І я постійно відчуваю цю відповідальність”, – наголосила політикиня.
У пресслужбі партії додали, що фракція “Європейської Солідарності” вимагає перепрофілювати та протягом найближчих тижнів обладнати кисневими станціями, концентраторами, забезпечити засобами індивідуального захисту лікарів та необхідними для боротьби з коронавірусом ліками відомчі медзаклади у Києві:
- Клінічну лікарню “Феофанія” Державного управління справами;
- Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті № 1;
- Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті №2;
- Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті №3;
- Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України;
- Центральний госпіталь військово-медичного управління СБУ;
- Центральний госпіталь МВС України;
- Державну установу “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по м. Києву”;
- Державну установу “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області”;
- Національний військово-медичний клінічний центр “Головний військовий клінічний госпіталь”;
- Лікувально-діагностичний центр Міністерства оборони України;
- Державну наукову установу “Центр іноваційних медичних технологій” НАН України.
“Я хочу звернутися до Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров’я припинити саботаж і негайно зробити все необхідне для того, щоб виділити відомчі лікарні, які знаходяться в столиці, для допомоги хворим на коронавірус”, – заявила Марина Порошенко.
- Нагадаємо, позаминулого тижня влада Києва запровадила жорсткі карантинні обмеження, не чекаючи офіційного введення “червоної” зони. Вони почали діяти в столиці з 20 березня. Громадський транспорт працював з обмеженнями.
- Влада Києва не виключала закриття шкіл та дитсадків і зупинення транспорту через критичну ситуацію із поширенням коронавірусу.
- 31 березня стало відомо, що у Києві із понеділка, 5 квітня, зачиняться школи і дитсадки, а в громадський транспорт, у тому числі в метро, пускатимуть за спецперепустками.