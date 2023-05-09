Російські військові вивозять з тимчасово окупованого Енергодара документацію, комп’ютерну техніку та інше награбоване майно. Законно обраний міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів, що через так звану "евакуацію" не працюють магазини й аптеки, автозаправки й банкомати спорожніли.

Про це Дмитро Орлов повідомив у коментарі проєкту “Радіо Свобода” “Новини Приазов’я”.

Він зазначив, що росіяни повивозили обладнання з медико-санітарної частини. Ще російські окупанти вивозять документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу.

“Не працює інтернет стаціонарний, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж по певних категоріях продуктів та засобів першої необхідності. АЗС та банкомати також порожні”, — додав Дмитро Орлов.

Окупаційна влада продовжує вивозити свою документацію, оскільки очікує контрнаступу ЗСУ.

Додамо, що 7 травня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що в районі Запорізької АЕС ситуація стає все небезпечнішою. Фахівці МАГАТЕ регулярно чують обстріли.