Про це Дмитро Орлов повідомив у коментарі проєкту “Радіо Свобода” “Новини Приазов’я”.
Він зазначив, що росіяни повивозили обладнання з медико-санітарної частини. Ще російські окупанти вивозять документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу.
“Не працює інтернет стаціонарний, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж по певних категоріях продуктів та засобів першої необхідності. АЗС та банкомати також порожні”, — додав Дмитро Орлов.
Окупаційна влада продовжує вивозити свою документацію, оскільки очікує контрнаступу ЗСУ.
Додамо, що 7 травня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що в районі Запорізької АЕС ситуація стає все небезпечнішою. Фахівці МАГАТЕ регулярно чують обстріли.
- Російські армійці проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку.
- Російські військові не здатні забезпечити тимчасово окупований Енергодар пожежними підрозділами через спротив місцевих.