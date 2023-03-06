У Чорному морі на чергуванні перебувають три російські ракетоносії, які можуть нести 16 ракет "Калібр". Вірогідність завдання ворогом масованого ракетного удару залишається максимально високою.

Про це повідомив ОК “Південь”.

Росіяни, коли не завдають масованих ракетних ударів, час від часу задіюють авіацію та ракети повітряного базування. Також застосовуються групи дронів-камікадзе, наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання.

“Готовність же ракетоносіїв у морі свідчить, що вірогідність атак максимально висока”, – наголосили у повідомленні.

Громадян закликали не нехтувати заходами безпеки, не ігнорувати повітряну тривогу. Також радять пам’ятати про мінну небезпеку на деокупованій території та в прибережній зоні, де після шторму море може приносити ворожі міни.

Нині росіяни продовжують повітряну розвідку. Ще вони шукають нову тактику підвищення результативності застосування ракетних ударів.