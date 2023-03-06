Про це повідомив ОК “Південь”.
Росіяни, коли не завдають масованих ракетних ударів, час від часу задіюють авіацію та ракети повітряного базування. Також застосовуються групи дронів-камікадзе, наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання.
“Готовність же ракетоносіїв у морі свідчить, що вірогідність атак максимально висока”, – наголосили у повідомленні.
Громадян закликали не нехтувати заходами безпеки, не ігнорувати повітряну тривогу. Також радять пам’ятати про мінну небезпеку на деокупованій території та в прибережній зоні, де після шторму море може приносити ворожі міни.
Нині росіяни продовжують повітряну розвідку. Ще вони шукають нову тактику підвищення результативності застосування ракетних ударів.
- У січні повідомляли, що російські військові змінили тактику завдання масованих ударів по Україні. Росіяни стали точково обстрілювати Україну, бо намагаються виснажити протиповітряну оборону.
- Станом на 4 березня дефіциту потужності в енергосистемі України немає вже 21 день поспіль й наразі не передбачається.
- До 15 березня планується завершення основних робіт для відновлення надійності живлення Одеського регіону.