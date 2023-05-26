Станом на 26 травня дефіцит електроенергії відсутній, проте через несприятливі погодні знеструмлено населені пункти в 6 областях України.

Джерело: Міненерго.

Внаслідок грозового шторму без світла тимчасово лишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Херсонській та Харківській областях. За даними синоптиків, штормове попередження фіксується і на поточну добу.

Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території України. Влучань та пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Водночас російські загарбники продовжують тероризувати прифронтові та прикордонні з РФ території. Внаслідок обстрілів на Донеччині знеструмлено 23 населених пункти, у Запорізькій області – 8 населених пунктів.

Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло для 32,3 тис. споживачів.

У відомстві зазначили, що загалом енергетична система працює стабільно. Генерація повністю забезпечує споживання. Дефіцит електроенергії відсутній.

Експорт електроенергії на поточну добу не планується. Здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини від 45 МВт до 275 МВт.

Щодо ситуації у газовій галузі, то за добу обсяг газу в українських сховищах зріс на 36,5 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива складають понад 9,3 мільярда метрів кубічних.