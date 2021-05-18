Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що відставка міністра охорони здоров’я Максима Степанова не вирішує проблем захисту українців від коронавірусу, оскільки за все відповідає президент Володимир Зеленський.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради.

Порошенко додав, що кадровий хаос у владі призвів до того, що українці не отримали вчасної допомоги з перших днів пандемії.

“Чи заслуговує Максим Степанов на відставку? Очевидно. В цьому ні в кого немає сумнівів і це для нього найголовніший спосіб покарання. Однак хочу нагадати, що Степанов – це четвертий за рівно два роки перебування на посаді Зеленського міністр охорони здоров’я. Які ще потрібні докази кадрового хаосу, який панує ці два роки в країні? І хіба це не є свідченням, що проблема з охороною здоров’я не у Степанові? Бо країна залишилася ще у 2020 році без масок, без засобів захисту, без нічого”, – заявив Порошенко.

Нардеп нагадав, що Благодійний фонд Порошенка купляв костюми на 40% дешевше, ніж МОЗ, а кисневі концентратори – на 27-40% дешевше. Подібна ситуація склалася із закупівлею рентгенівського обладнання.

“Незалежно від політичних симпатій і антипатій ми маємо визнати – це має назву корупція. І за цю корупцію треба відповідати”, – переконаний лідер “ЄС”.

При цьому Порошенко заявив, що у світі масово спостерігається явище вакцинного націоналізму. Тому відповідальність за несвоєчасну закупівлю вакцин проти коронавірусу лежить більшою мірою на президентові.

“Коли намагаються зараз звинуватити Степанова в тому, що він неправильно чи недостатньо ефективно купував вакцини – ми маємо констатувати, що зараз є вакцинний націоналізм, і відповідальність за закупівлю лише на главах держав. І те, що ми на останньому місці, Володимире Олександровичу Зеленський, це ваша відповідальність. Те, що сьогодні як мінімум 48 469 українців віддали своє життя. На 34% більше померли в березні 2021-го, ніж в березні 2020 року”, – додав Порошенко.

Політик зазначив, що наразі для подолання пандемії в Україні потрібно негайно робити рішучі кроки.

“Тут відповідь дуже проста. Степанов має піти у відставку. Зеленський має понести відповідальність за смерті. А ми маємо об’єднатися для того, щоб вирішити питання вакцин, кисню, ліжок, власного виробництва вакцин і рятування українців. Це наша з вами мета. Давайте об’єднаємося”, – зазначив Порошенко.