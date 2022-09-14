У Балаклії російські військові на допитах катували людей електричним струмом. Внаслідок тортур загинула одна людина.

Про це повідомило МВС України.

За словами начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, одну з катувальних викрили в адмінбудівлі відділення поліції. У приміщеннях утримували від восьми до 15 осіб.

У будівлі відділку поліції перебували бойовики терористичної організації так званої “ЛНР” та Чеченської республіки. Разом з ними були представники ОМОНу з Тольятті та ФСБ РФ.

Правоохоронці виявили дроти, які вели до прихованих відеокамер у приміщеннях. У них утримували заручників. Чоловікам та жінкам доводилося спати на підлогах.

Поліція встановила анкетні дані потерпілого та місце поховання. Нині проводитиметься ексгумація тіла загиблого. Кількість утримуваних та постраждалих ще уточнюється.