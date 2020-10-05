Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину після концерту української співачки Олі Полякової в Харкові.

Про це повідомляється на сайті Нацполіціі в Харківській області.

“Попри діючий карантин, на стадіоні по Профспілковому бульвару відбувся концерт, який відвідали близько 2000 людей”, – заявили в поліції.

Організаторів концерту звинувачують в порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.

“Санкція статті [ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України] передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 51000 гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк”, – повідомили в поліції.

Як повідомляє медіа-група “Об’єктив”, концерт Полякової був приурочений до Дня вчителя. Співачка зі сцени просила глядачів носити маски і дотримуватися дистанції, проте зробити це у натовпі, який підспівує, було складно.