Про це повідомляється на сайті Нацполіціі в Харківській області.
“Попри діючий карантин, на стадіоні по Профспілковому бульвару відбувся концерт, який відвідали близько 2000 людей”, – заявили в поліції.
Організаторів концерту звинувачують в порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.
“Санкція статті [ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України] передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 51000 гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк”, – повідомили в поліції.
Як повідомляє медіа-група “Об’єктив”, концерт Полякової був приурочений до Дня вчителя. Співачка зі сцени просила глядачів носити маски і дотримуватися дистанції, проте зробити це у натовпі, який підспівує, було складно.
- Раніше повідомлялося, що українська співачка Оля Полякова отримала дозвіл на проведення концерту у Білій Церкві після того, як взяла участь у мітингу проти введених урядом карантинних обмежень.
- 28 серпня під будівлею Кабінету Міністрів України також пройшла акція працівників нічних клубів, які вимагають дозволити їм працювати.
- 1 вересня, представники розважальних закладів та ресторанного бізнесу влаштували музичний івент на знак протесту проти обмежень, введених урядом.