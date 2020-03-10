Про це повідомила пресслужба комітету.

“Усвідомлюючи свою відповідальність перед численними учасниками iForum, оргкомітет конференції прийняв рішення перенести дату проведення івенту на осінь”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що форс-мажор обумовлений розповсюдженням короновірусної інфекції.

“Епідеміологічна ситуація у світі та Україні сьогодні — виклик і суспільству, і iForum. Тому оргкомітет відповідально поставився до ризиків, що можуть нести загрозу здоровʼю численним учасникам, з урахуванням міжнародних рекомендацій ВООЗ. Перенесення конференції на осінь — це виважене рішення, що є балансом між нашими зобов’язаннями перед партнерами й відвідувачами та відповідальністю за безпеку людей. Оргкомітет продовжує працювати у скоригованих умовах, готуючи улюблений багатьма івент, і тримаючи руку на пульсі подій”, – пояснили у пресслужбі.

Про перенесення конференції також повідомив співорганізатор та президент холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський.

“Епідемія коронавірусу не жарт. Я вважаю що пік в Україні припаде на кінець квітня – травень. Думаю за літо все вляжеться і ми зможемо восени провести наш улюблений iForum”, – зазначив він.