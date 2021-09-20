Державний департамент США, Європейський Союз і Велика Британія заявили, що не визнають виборів у Державну Думу Російської Федерації, що проходили 17-19 вересня, через низку порушень і голосування на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, 17-19 вересня проходили вибори в Держдуму Росії. Окупаційна влада незаконно провела вибори і в тимчасово окупованому Криму.

Депутати Верховної Ради закликали міжнародну спільноту не визнавати вибори до Державної Думи Росії, оскільки Москва планувала залучити до голосування людей з окупованих Криму та Донбасу.

США, ЄС та Велика Британія вже висловили свою позицію з цього приводу.

Реакція США

Сполучені Штати Америки оголосили, що не визнають вибори до Держдуми з кількох причин.

“Вибори в Думу 17-19 вересня в Російській Федерації відбулися за умов, що не сприяють вільному та чесному процесу. Використання російським урядом законів щодо “екстремістських організацій”, “іноземних агентів” та “небажаних організацій” серйозно обмежило політичний плюралізм і перешкодило російському народу реалізувати свої громадянські та політичні права”, – зазначено на сайті Держдепу.

США також зазначає, що Росія доклала максимальні зусилля задля маргіналізації незалежних політичних діячів, а російська влада не допустила до процесу виборів іноземних експертів, зокрема ОБСЄ, чим обмежила прозорість, яка є важливою складовою чесних виборів.

Сполучені Штати нагадують, що такі дії Російської Федерації суперечать зобов’язанням Росії.

“Ми закликаємо Росію виконувати свої міжнародні зобов’язання поважати права людини та основні свободи та припинити кампанію тиску на громадянське суспільство, політичну опозицію та незалежні ЗМІ. Крім того, ми не визнаємо проведення виборів до російської Думи на суверенній українській території та підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України”, – зазначила пресслужба Держдепу США.

Реакція ЄС

Не визнав виборів і Європейський Союз, про що було повідомлено на його офіційному сайті.

Європейський Союз вказав на серйозні порушення під час виборів до Держдуми.

Також блок заявив, що не визнає результати голосування в Криму.

“ЄС не визнає незаконну анексію Криму і міста Севастополя Російською Федерацією і, отже, не визнає так звані вибори, проведені на окупованому Кримському півострові”, — йдеться в заяві.

Також в ЄС засудили залучення до виборів мешканців ОРДЛО.

Крім цього, в ЄС висловили занепокоєння через скорочення простору опозиції та громадянського суспільства та закликали припинити цю негативну тенденцію.

Також Росії нагадали про ігнорування взятих на неї зобов’язань в ООН, ОБСЄ та Раді Європи про захист прав людини та демократичних цінностей.

Реакція Великої Британії

Не підтримала вибори в Росії також Велика Британія. Цю позицію озвучив представник міністерства закордонних справ і міжнародного розвитку Великої Британії:

“Вибори в Думу 17-19 вересня є серйозним кроком назад для демократичних свобод у Росії”, – зазначив представник МЗС Великої Британії.

Він також висловив розчарування надмірними обмеженнями, які Росія створила для спостерігачів за виборами, зокрема для міжнародних спостерігачів, які є головним елементом демократичного контролю та висловив обурення з приводу проведення виборів на суверенній території України.

У британському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що анексія Криму Росією у березні 2014 року була незаконною й нелегітимною, та залишається такою донині.