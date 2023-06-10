На північному сході Казахстану чотирнадцять людей загинули в результаті масштабних лісових пожеж, які спалахнули в четвер, 8 червня.

Джерело: Aljazeera

За словами місцевої влади масштабні пожежі спалахнули в четвер, 8 червня.

Міністерство надзвичайних ситуацій Казахстану сьогодні, 10 червня, повідомило, що 316 людей було евакуйовано. Зараз ситуація під контролем, а домівки в безпеці, попри високу температуру та зміну напрямку вітру.

“Загалом було знайдено 14 тіл”, – йдеться в заяві міністерства, яке раніше оголосило, що шукає лісників, які потрапили в пастку, оскільки пожежі охопили 60 000 гектарів землі.

У гасінні пожежі беруть участь понад 1000 осіб, переважно з Міністерства оборони та Міністерства надзвичайних ситуацій Казахстану.