Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.
Як повідомляється, основну доповідь представив міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев. Відтак, він розповів про відновлення, правоохоронну діяльність та громадський порядок на незаконно анексованих територіях України.
Наголошено, що вибір Колокольцева основним доповідачем, ймовірно, є спробою Кремля показати ситуацію на цих територіях як нормалізовану.
Крім того, додається, що насправді більша частина території залишається зоною активних бойових дій, піддається нападам партизанів і з надзвичайно обмеженим доступом до основних послуг для багатьох громадян.
- Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також “забороненого” контенту. Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі.
- Українські та російські джерела обговорювали зниження темпів наступальних операцій Росії вздовж усієї лінії фронту, підтверджуючи оцінку ISW про те, що загальний наступ РФ наближається до кульмінації.
- За даними аналітиків, динаміка використання бойової артилерії в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей.