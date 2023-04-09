5 квітня президент Росії Володимир Путін зібрав засідання Ради безпеки, учасники якого обговорили ситуацію на фронті.

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

Як повідомляється, основну доповідь представив міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев. Відтак, він розповів про відновлення, правоохоронну діяльність та громадський порядок на незаконно анексованих територіях України.

Наголошено, що вибір Колокольцева основним доповідачем, ймовірно, є спробою Кремля показати ситуацію на цих територіях як нормалізовану.

Крім того, додається, що насправді більша частина території залишається зоною активних бойових дій, піддається нападам партизанів і з надзвичайно обмеженим доступом до основних послуг для багатьох громадян.