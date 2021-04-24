У неділю, 25 квітня, о 9:00 у центрі столиці стартує легкоатлетичний пробіг V Міжнародний Kyiv Euro Marathon, за маршрутом якого передбачена заборона руху транспорту.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Зокрема, рух транспорту буде заборонено з 08:00 до 15:30.

Марафон відбудеться за маршрутом: вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту, Північний вихід з НСК “Олімпійський”) – рух вул. Саксаганського у напрямку площі Перемоги – з площі Перемоги – проспектом Перемоги (тільки непарна сторона) до перехрестя з вул. Академіка Янгеля, на перехресті просп. Перемоги з вул. Академіка Янгеля – розворот у зворотному напрямку проспектом Перемоги – з площі Перемоги – вулицею Саксаганського – вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту).

Окрім того, Патрульна поліція Києва закликає водіїв планувати маршрути з урахуванням обмеження руху автомобілів на таких вулицях: Еспланадна, Рогнідинська, Шота Руставелі, Саксаганського, Велика Васильківська, Фізкультури, Антоновича, Жилянська, Льва Толстого, Володимирська, Тарасівська, Паньківська, Симона Петлюри, Бульварно-Кудрявська, Шолуденка, Академіка Янгеля, Смоленська, Олекси Тихого, Гарматна. Також на площі Льва Толстого, з’їзді з Шулявського мосту, проспекті Перемоги та Повітрофлотському.