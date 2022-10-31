Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Повітряна тривога була оголошена по всій території України.

Влучання по об’єктах критичної інфраструктури є у Києві, Запоріжжі, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях. У низці інших регіонів спрацювало ППО. Внаслідок атак, де влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури, є відключення світла та водопостачання.

“Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об’єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків”, — написав радник глави ОПУ.