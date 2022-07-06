На тимчасово окупованих теренах Запорізької області російські військові масово пиячать. Їхні командири мають намір запровадити заборону на продаж алкоголю.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Через пияцтво окупанти порушують дисципліну і правила користування стрілецькою зброєю. Вони залишають місця несення служби. Зокрема було зафіксовано випадки ДТП.

Російські солдати нерідко перебувають у нетверезому стані на вогневих позиціях. Через це в ситуацію вимушено втрутитись керівництво.

До Запорізької області скерували комендатуру військ Росгвардії та так звану “військово-цивільною адміністрацію” Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко.

Вони намагаються заборонити продаж алкоголю окупантам на територіях Михайлівської та Роздольської громад. Зокрема передбачена заборона пива.