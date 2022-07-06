Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
Через пияцтво окупанти порушують дисципліну і правила користування стрілецькою зброєю. Вони залишають місця несення служби. Зокрема було зафіксовано випадки ДТП.
Російські солдати нерідко перебувають у нетверезому стані на вогневих позиціях. Через це в ситуацію вимушено втрутитись керівництво.
До Запорізької області скерували комендатуру військ Росгвардії та так звану “військово-цивільною адміністрацію” Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко.
Вони намагаються заборонити продаж алкоголю окупантам на територіях Михайлівської та Роздольської громад. Зокрема передбачена заборона пива.
- Нагадаємо, російські оборонні підприємства не приймають військову техніку на ремонт. Це заважає окупантам відправляти її до зони бойових дій.
- Служба безпеки України викрила чоловіка, який вів розвідку на користь спецслужб Росії. Ним виявився 41-річний мешканець Харкова.