Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Через пияцтво окупанти порушують дисципліну і правила користування стрілецькою зброєю. Вони залишають місця несення служби. Зокрема було зафіксовано випадки ДТП.

Російські солдати нерідко перебувають у нетверезому стані на вогневих позиціях. Через це в ситуацію вимушено втрутитись керівництво.

До Запорізької області скерували комендатуру військ Росгвардії та так звану “військово-цивільною адміністрацію” Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко.

Вони намагаються заборонити продаж алкоголю окупантам на територіях Михайлівської та Роздольської громад. Зокрема передбачена заборона пива.