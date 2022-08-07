Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у щоденному звіті в Twitter.

Командування втратили, ймовірно, у Східному та Західному військових округах Росії.

У травні було звільнено з посади командувача Східним військовим округом генерала-полковника Олександра Чайку. Командувач Західним військовим округом з 2018 року генерал-полковник Олександр Журавльов був відсутній на дні ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня. Розвідники припустили, що його замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков.

Після отримання загального командування під час війни усунуто генерала Олександра Дворнікова. Також командування Південним угрупуванням військ здійснює генерал Сергій Суровікін. До цього командування було за генералом Геннадієм Жидко.