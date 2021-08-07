Про це повідомляє видання 9to5mac.

Дизайн. Нові AirPods ймовірно будуть схожі на АirPods Pro, але без вушних вкладок. Також в них може бути коротка корма. В компанії працювали над “універсальною посадкою”, тому нові навушники можуть більше сподобатися тим, в кого були проблеми з першою версією й AirPods випадали з вух.

Функції. Функціонально нова версія нагадуватиме AirPods Pro, але не матиме деяких преміальних можливостей. Зокрема, йдеться про активне блокування зовнішнього шуму та режим прозорості. Тобто в нових навушників буде інший дизайн з деякими покращеннями. Також має бути кілька нових функцій.

В Apple, можливо, активно просуватимуть Dolby Atmos з покращеною якістю звуку, аби користувачі відчували різницю з навушниками минулої конфігурації. Окрім цього, в навушників має бути покращено заряд й особливості роботи мікрофона. Це основне, що не подобалося клієнтам компанії й що вони просили доопрацювати.

З бета-версією прошивки AirPods Pro Apple тестує нову функцію Conversation Boost, яка може з’явитися в AirPods.

Дата продажу. Ймовірно, придбати нові AirPods 3 можна буде у третьому кварталі цього року. Також є версія, що навушники з’являться в точках продажу разом з новим iPhone – в кінці вересня.

Вартість. Стосовно ціни, вона буде традиційною – від 150 до 200 доларів. Також поки що невідомо – клієнтам запропонують дві версії навушників чи одну – з футляром для безпровідної зарядки.