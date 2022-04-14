Виробники "Oreo", "Nestle" та "Pepsi" зазнають тиску співробітників у Європі. Це відбувається через небажання компаній повністю вийти з ринку Росії, яка розпочала широкомасштабну війну проти України.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Зокрема через позицію компаній “зберегти деякий бізнес в Росії”, співробітники філіалів в Україні почали масово звільнятись, а працівники “Oreo”, “Nestle” та “Pepsi” в інших країнах східної Європи почали тиснути на керівництво.

Така поведінка працівників зумовлена тим, що Україна неодноразово закликала ці компанії вийти з російського ринку та розірвати усі комерційні зв’язки з країною-агресором.

Зазначається, що співробітники, які тиснуть на виробників та звільняються з компаній, в основному з України, Польщі та інших країн східної Європи, і це досить малий відсоток від сотень тисяч працівників, які працюють у цих компаніях у різних куточках світу.

Один з українських працівників “Oreo” розповів, що шокований позицією компанії, яка продовжує продавати свою продукцію в Росії та навіть проводить там акцію з розіграшем 500 000 рублів та інших призів.

Виробник шоколаду “Milka” також проводить на території Росії акцію, яка розпочалась 15 березня, тобто через три тижні після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Продовжують працювати у Росії й такі компанії, як “Unilever” та “P&G”. За офіційними поясненнями, вони не можуть повністю вийти з ринку РФ, оскільки деякі їхні товари є предметами першої необхідності – зокрема підгузники та молочні суміші. Водночас ці компанії надають Україні гуманітарну допомогу.

“Nestle”, “PepsiCo” та “Oreo”, які є трьома найбільшими у світі виробниками упакованої їжі за ринковою капіталізацією, не розповідають, які бренди все ще продаються в Росії.

Відомо, що у березні близько 130 співробітників компанії “Oreo” з Литви, Латвії та Естонії направили гендиректору компанії Дірку Ван де Путут петицію з закликом припинити роботу в Росії. Раніше про це публічно не повідомлялось.

У петиції зазначено, що працівники “рішуче проти” рішення компанії продовжити бізнес у РФ.

“Кожен російський рубль, сплачений до держбюджету у вигляді податків і зарплат, допомагає агресору постачати свою армію та вбити ще більше українців, серед яких є діти, жінки, люди похилого віку”, – йдеться у петиції.

Європейський президент “Oreo” Вінценц Грубер відповів на петицію, заявивши, що компанія “підтримує рішення наших колег, а не рішення їхніх урядів”.

Окремі працівники “Oreo”, “Nestle” та “Pepsi” розповіли Reuters, що хочуть, аби їхні роботодавці нарешті зайняли чітку позицію проти Росії.

“Наші рідні розповідали нам жахливі історії про злочини росіян у Польщі під час Другої світової війни. Я бачу, що зараз те саме відбувається в Україні”, – заявила ексменеджерка “Pepsi” у Варшаві Патриція Стас.

Вона додала, що звільнилась з “Pepsi”, і це відбулось не через війну в Україні. Проте саме небажання “Pepsi” покинути ринок Росії вкотре довело, що її бажання звільнитись було правильним.

Всупереч тому, що “Pepsi” зупинили продаж газованих напоїв у Росії, деякі її товари все ще продаються у РФ. Йдеться про товари, які компанія вважає “необхідними”. Зокрема це закуски та молочні продукти. Коментувати своє рішення у “Pepsi” відмовились.

Reuters ознайомилось із внутрішнім меморандумом “Nestle”, де вказано, що невстановлена кількість українських співробітників звільнились з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Водночас ті працівники, які продовжили працювати у компанії, зазнали кпинів у соціальних мережах.

Очільник європейського бізнесу “Nestle” Марко Сеттембрі у внутрішньому електронному листі повідомив, що відчуває сум через звільнення багатьох співробітників та знущання над тими, хто продовжує працювати у “Nestle”. Цього листа було надіслано й керівнику центру бізнес-послуг “Nestle” у Львові.

Відомо, що до 24 лютого компанія “Nestle” в Україні нараховувала близько 5800 співробітників. Проте зараз значна їх частина покинули Україну.

Менеджер “Nestle” у Львові Софія Влащенко, яка працювала у компанії майже 8 років, розповіла, що її команда була “психологічно зламана” після заяви європейського відділу “Nestle” про те, що компанія продовжить працювати у Росії.

“Люди, які переживають жахи війни з російськими військовими, не хочуть цього чути”, — сказала вона минулого тижня в інтерв’ю.

Відомо, що після шквалу критики “Nestle” припинила рекламу та капітальні інвестиції у РФ, проте продовжила виробництво шоколадних батончиків “KitKat”, що викликало незадоволення у європейських працівників.

Пізніше “Nestle” заявила, що припиняє продаж широкого спектра своїх брендів у Росії, включаючи шоколадні батончики “KitKat” і “Nesquik”.

Водночас “Nestle” все ще продає в Росії товари першої необхідності, такі як дитяче харчування, проте прибутки із продажів компанія передає на благодійність.