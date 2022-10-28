Через недостатню укомплектованість і погану підготовку армія РФ переходить до оборони на більшості ділянок лінії фронту в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними розвідки, Росія посилила деякі свої підрозділи на захід від Дніпра мобілізованими резервістами, але це відбулося через вкрай низький рівень укомплектованості особового складу.

У Міноборони Великої Британії зазначили, що у вересні 2022 року російські офіцери описували роти на Херсонському напрямку як такі, що складаються з шести-восьми осіб кожна. При цьому військові підрозділи повинні розгортатися з чисельністю приблизно в 100 осіб.

“За останні шість тижнів спостерігається чіткий перехід російських сухопутних військ до довгострокової, оборонної позиції на більшості ділянок лінії фронту в Україні. Це, ймовірно, пов’язано з більш реалістичною оцінкою того, що вкрай недоукомплектовані, погано підготовлені сили РФ в Україні наразі здатні лише до оборонних операцій”, – розповіли у британській розвідці.

А також зауважили, що навіть якщо Росії вдасться закріпити довгострокові оборонні межі в Україні, її оперативний план залишатиметься вразливим.

У британській розвідці наголосили, що для того, аби військам РФ повернути першість, їм необхідно відновити якісніші, мобільні сили, здатні динамічно протидіяти українським проривам і вести власні широкомасштабні наступальні операції.