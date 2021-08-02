Про це повідомила пресслужба УЗ.
Станом на 9:00 затримуються поїзди:
- №44 Івано-Франківськ – Чернігів (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №11 Львів – Одеса (затримка склала 2 години 10 хвилин);
- №8 Чернівці – Київ (затримка склала 2 години);
- №244 Рахів – Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
- №14 Солотвино – Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
- №7 Київ – Чернівці (затримка склала 1 годину 20 хвилин);
- №50 Трускавець – Київ (затримка склала 1 годину);
- №110 Львів – Херсон (затримка склала 45 хвилин);
- №149 Полтава – Ворохта (затримка склала 40 хвилин);
- №9 Київ – Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин через через поломку локомотива вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород).
Орієнтовний час запізнення безпересадкового вагону “Відень – Київ” до кінцевої станції складає 8 годин через затримку в Угорщині.
- У Львові під час буревію дерево впало і вбило хлопця з дівчиною.