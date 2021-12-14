Внаслідок погіршення погодних умов в Україні знеструмлено 241 населений пункт у 4 областях.

Про це повідомляється на офіційному сайті ДСНС.

“Станом на 7 год. 14 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, знеструмлено 241 населений пункт у 4 областях (Львівська – 173, Івано-Франківська – 42, Рівненська – 15 та Сумська – 11)”, – йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Аеропорти та залізничне сполучення працюють у штатному режимі.