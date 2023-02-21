Через погіршення погодних умов у Київській області почалися аварійні відключення світла, найскладніша ситуація – в Обухівському та Бучанському районах.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

У компанії зазначили, що внаслідок погіршення погоди у Київській області почались аварійні відключення світла. Відтак зараз без електроенергії – понад 7 тисяч споживачів.

За даними ДТЕК, найбільше знеструмлень – в Обухівському та Бучанському районах.

“Сьогодні на Київщині прогнозується дощ, а вночі – мокрий сніг з поривами вітру. Через це можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів. Якщо ви побачите пошкоджені мережі – ні в якому разі не наближайтесь до них та зверніться до нас у приватні повідомлення на сторінці у Facebook, або скористайтесь кол-центром”, – наголосили у ДТЕК.

Раніше в Міненерго повідомляли, що сьогодні, 21 лютого, енергосистема України продовжує стабільно працювати, маючи навіть резерв потужності.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії, зокрема має достатній резерв потужності для зростаючого попиту.

Проте, у відомстві зауважили, що протягом останньої доби сильними поривами вітру пошкоджено лінії електропередачі в центральних та західних регіонах країни. Найбільше – у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів.

“Енергетики активно працюють і до кінця дня планують відновити там електропостачання”, – підсумували у Міненерго.