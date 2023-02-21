Про це інформує пресслужба ДТЕК.
У компанії зазначили, що внаслідок погіршення погоди у Київській області почались аварійні відключення світла. Відтак зараз без електроенергії – понад 7 тисяч споживачів.
За даними ДТЕК, найбільше знеструмлень – в Обухівському та Бучанському районах.
“Сьогодні на Київщині прогнозується дощ, а вночі – мокрий сніг з поривами вітру. Через це можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів. Якщо ви побачите пошкоджені мережі – ні в якому разі не наближайтесь до них та зверніться до нас у приватні повідомлення на сторінці у Facebook, або скористайтесь кол-центром”, – наголосили у ДТЕК.
Раніше в Міненерго повідомляли, що сьогодні, 21 лютого, енергосистема України продовжує стабільно працювати, маючи навіть резерв потужності.
За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії, зокрема має достатній резерв потужності для зростаючого попиту.
Проте, у відомстві зауважили, що протягом останньої доби сильними поривами вітру пошкоджено лінії електропередачі в центральних та західних регіонах країни. Найбільше – у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів.
“Енергетики активно працюють і до кінця дня планують відновити там електропостачання”, – підсумували у Міненерго.
- Станом на 21 лютого в енергосистемі України не спостерігається дефіцит потужності. Водночас у деяких регіонах унаслідок несприятливих погодних умов порушене електропостачання споживачів.
- Бучанський міський голова Анатолій Федорук повідомив, що у місті повністю відновлено вуличне освітлення. Зокрема 20 лютого засвітився мікрорайон Склозавод та інші вулиці нашої громади, де електромережі потребували ремонту.