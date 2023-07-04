Через негоду виникало знеструмлення у споживачів в семи областях України. Також вимикалася лінія електропередачі з Молдовою.

Джерело: Міненерго

За інформацією відомства, через несприятливі погодні умови без світла тимчасово залишалися споживачі в Київській, Кіровоградській, Одеській, Чернігівській областях. Зараз всі ці області вже заживлені.

Водночас ще залишаються знеструмленими 2 населених пункти в Сумській і 8 – у Черкаській областях.

У Закарпатській області через негоду тимчасово знеструмлювалася лінія міждержавного з’єднання з Молдовою 110 кВ, усіх споживачів заживлено через резервні потужності.

Окрім цього, через технологічні порушення знеструмлено частину споживачів у Київській області.

Через ворожі обстріли у Донецькій області залишилася без світла частина споживачів, знеструмлено шахту, ведуться відновлювальні роботи.

Внаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

Також триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13 тисяч споживачів.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Щодо ситуації на ЗАЕС, то рівень води у ставку-охолоджувачі становить 16,56 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

У Сумській області стався нещасний випадок. При спробі відремонтувати обірваний провід від опори до будинку місцевий мешканець самовільно піднявся на опору, де був смертельно уражений електрострумом. На місце було викликано поліцію.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 715 МВт*год. Експорт відсутній.