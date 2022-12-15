У Київській області через несприятливу погоду без електроенергії залишаються три населені пункти в Бориспільському районі.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, мокрий сніг та пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії в регіоні. Проте, попри складні погодні умови, енергетики оперативно відновлюють пошкодження.

Зараз без електроенергії через негоду залишаються три населені пункти у Бориспільському районі, це 3 800 родин.

Також Олексій Кулеба зазначив, що погода впливає й на темпи відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів РФ мережі, відтак зараз 50% абонентів планово залишаються без електропостачання.

“Спільно з енергетиками робимо все, щоб відновити електрику й повернутися до вимкнень за графіком. Вкотре наголошую, що багато залежить від нас. Продовжуємо тотальну економію та не включаємо все одразу, коли електрика з’являється. Дякую всім, хто відповідально ставиться до споживання електроенергії”, – підсумував голова Київської ОВА.

Зазначимо, що Україні передали 840 тонн обладнання і матеріалів для ремонтів і відновлення енергетичної інфраструктури. Майно надано за сприянням Енергетичного співтовариства (Energy Community).

“На сьогодні за координації секретаріату Енергетичного співтовариства ми вже отримали близько 840 тонн обладнання і матеріалів”, – повідомив міністр палива та енергетики України Герман Галущенко.