Станом на 27 червня електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає. Однак через несприятливі погодні умови у двох областях України знеструмлено 59 населених пунктів.

Джерело: Міненерго.

За повідомленням міністерства, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає. Атомна генерація виробляє майже 46% усієї електроенергії, теплова – понад 32%, ВДЕ – понад 11%, гідрогенерація – понад 10%.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 989 МВт*год. Експорт відсутній.

Через негоду в Сумській області знеструмлено 22 населених пункти, у Донецькій – 37 населених пунктів. Також внаслідок технологічних порушень без світла залишається частина споживачів в Чернігівській області.

Крім того, вчора сталася аварійна ситуація на лінії 330 кВ оператора системи електропередачі в Рівненській області. Також короткостроково вимикалася лінія 220 кВ міждержавного з’єднання з Угорщиною. Розрахункове місце пошкодження – 37 км від підстанції Мукачево, на ділянці енергосистеми Угорщини.

Тим часом, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлювалася частина споживачів у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Внаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина абонентів у Чернігівській, Сумській, Запорізькій областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

За добу заживили понад 26 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій та Запорізькій областях. У Херсонській області світло повернули майже 100 споживачам, яких було знеструмлено з початку деокупації.

Щодо наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС – триває фіксація та ліквідація наслідків повені. У Херсоні без світла залишаються 13,5 тис. споживачів. У деокупованій частині області заживлено останніх 35 споживачів, яких було знеструмлено через підтоплення.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС становить 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.