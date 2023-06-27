Джерело: Міненерго.
За повідомленням міністерства, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає. Атомна генерація виробляє майже 46% усієї електроенергії, теплова – понад 32%, ВДЕ – понад 11%, гідрогенерація – понад 10%.
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 989 МВт*год. Експорт відсутній.
Через негоду в Сумській області знеструмлено 22 населених пункти, у Донецькій – 37 населених пунктів. Також внаслідок технологічних порушень без світла залишається частина споживачів в Чернігівській області.
Крім того, вчора сталася аварійна ситуація на лінії 330 кВ оператора системи електропередачі в Рівненській області. Також короткостроково вимикалася лінія 220 кВ міждержавного з’єднання з Угорщиною. Розрахункове місце пошкодження – 37 км від підстанції Мукачево, на ділянці енергосистеми Угорщини.
Тим часом, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлювалася частина споживачів у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Внаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина абонентів у Чернігівській, Сумській, Запорізькій областях.
Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
За добу заживили понад 26 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій та Запорізькій областях. У Херсонській області світло повернули майже 100 споживачам, яких було знеструмлено з початку деокупації.
Щодо наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС – триває фіксація та ліквідація наслідків повені. У Херсоні без світла залишаються 13,5 тис. споживачів. У деокупованій частині області заживлено останніх 35 споживачів, яких було знеструмлено через підтоплення.
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС становить 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
- Україна та Велика Британія уклали меморандум про енергетичне партнерство. Країни домовилися створити Фонд відновлення енергетики обсягом 62 млн фунтів.
- Внаслідок масованих російських атак зазнали пошкоджень 43% магістральних мереж – підстанцій та ліній електропередачі, що транспортують великі обсяги електрики від електростанцій до мереж обленерго. При цьому 70% із пошкоджених підстанцій були атаковані щонайменше двічі.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після повної деокупації Херсонської області на місці Каховської ГЕС, яку росіяни підірвали, збудують нову гідроелектростанцію.