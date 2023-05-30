Через негоду у Дніпропетровській та Запорізькій областях без електропостачання залишились десятки населених пунктів. Також внаслідок російських обстрілів знеструмлено декілька населених пунктів у прифронтових та прикордонних районах.

Джерело: Міністерство енергетики України

Станом на 30 травня в Україні є достатньо електроенергії, аби покривати потреби споживачів.

Водночас через негоду без електропостачання залишились споживачі 31 населеного пункта у Дніпропетровській та 12 населених пунктів Запорізькій областях.

Окрім цього, через російські обстріли без електроенергії залишись окремі населені пункти Донеччини, Дніпропетровщини, Сумщини та Харківщини.

Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях.

Під час нічної атаки БПЛА на Київщину влучань чи пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

За добу вдалося повернути світло для 23,8 тис. споживачів.

Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована.

Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі не спостерігається.