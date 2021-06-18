У 2020 році через неякісне планування Кабінету Міністрів із Фонду боротьби з коронавірусом COVID-19 було невикористано 12 млрд гривень.

Про це повідомив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, інформує кореспондент #Букв.

Так, сьогодні уряд представив у ВР звіт про виконання держбюджету-2020.

Свій висновок з приводу нього озвучив Валерій Пацкан.

“У 2020 році в державному бюджеті створили Фонд боротьби з COVID-19 обсягом у 65 млрд гривень, який протягом року збільшувався до 81 млрд гривень”, – нагадав він.

Пацкан уточнив, що “рішення про розподіл коштів фонду ухвалював уряд”.

“Через неякісне планування і несвоєчасні рішення з Фонду не використали 12 млрд гривень. А частину коштів направили авансом за ще непоставлені товари”, – наголосив Пацкан.

Раніше голова Рахункової палати повідомляв, що з Фонду боротьби з COVID-19 на доплати медичним працівникам не використали 116 млн грн, або майже 35 % від запланованої на 2020 рік суми.

А в Міністерстві фінансів України в січні звітували, що станом на 31 грудня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 “було використано 63,7 млрд грн (89%) коштів загального фонду держбюджету з передбачених 72 млрд гривень”.

При цьому на сферу охорони здоров’я використали 19,4 млрд грн (87%) з 22,4 млрд грн виділених коштів за загальним фондом держбюджету.

Водночас на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення використали 25,7 млрд грн (98%) з передбачених 26,2 млрд гривень.