Під час відключень електроенергії, люди почали використовувати газові пальники, що призвело до зростання кількості вибухів у квартирах.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

У відомстві зазначили, що однією з причин вибухів у квартирах є неправильне використання газових пальників, призначених для застосування на відкритому повітрі. Туристичні газові пальники не розраховані на тривале горіння та приготування їжі у великому посуді.

Відтак, тривале горіння може призвести до перегріву та вибуху балона. Своєю чергою, великий посуд нагрівається та поширює тепло на балон, через що він може вибухнути.

Якщо ви все ж таки вирішили скористатися туристичним пальником вдома, обов’язково дотримуйтеся наступних правил:

Забезпечте вентиляцію у приміщенні, де використовується пальник.Наприклад, можна відкрити вікно на провітрювання;

Не залишайте газовий пальник без нагляду навіть на декілька хвилин. Полумʼя може згаснути внаслідок протягу або витоку рідини на конфорку;

Від’єднуйте балон від туристичної плитки після приготування. Зберігайте його в темному місці за кімнатної температури;

Не використовуйте пальник для тривалого приготування їжі. Тільки для підігріву води або порції їжі в невеликому посуді;

Якщо під час користування пальником ви ставите його на електричну плиту, перевірте, чи вона вимкнена. Приберіть пальник із плити, як тільки закінчили ним користуватись;

Не зберігайте балон на холодному балконі.

Нещодавно гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко зазначив, що через похолодання обмеження в енергосистемі незначно виросли, попри стабільні стабілізаційні графіки. Він також зауважив, що зараз зросла кількість локальних аварій й закликав бути уважними й обережно користуватися електроприладами.