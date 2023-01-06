Про це інформує пресслужба ДСНС України.
У відомстві зазначили, що однією з причин вибухів у квартирах є неправильне використання газових пальників, призначених для застосування на відкритому повітрі. Туристичні газові пальники не розраховані на тривале горіння та приготування їжі у великому посуді.
Відтак, тривале горіння може призвести до перегріву та вибуху балона. Своєю чергою, великий посуд нагрівається та поширює тепло на балон, через що він може вибухнути.
Якщо ви все ж таки вирішили скористатися туристичним пальником вдома, обов’язково дотримуйтеся наступних правил:
- Забезпечте вентиляцію у приміщенні, де використовується пальник.Наприклад, можна відкрити вікно на провітрювання;
- Не залишайте газовий пальник без нагляду навіть на декілька хвилин. Полумʼя може згаснути внаслідок протягу або витоку рідини на конфорку;
- Від’єднуйте балон від туристичної плитки після приготування. Зберігайте його в темному місці за кімнатної температури;
- Не використовуйте пальник для тривалого приготування їжі. Тільки для підігріву води або порції їжі в невеликому посуді;
- Якщо під час користування пальником ви ставите його на електричну плиту, перевірте, чи вона вимкнена. Приберіть пальник із плити, як тільки закінчили ним користуватись;
- Не зберігайте балон на холодному балконі.
Нещодавно гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко зазначив, що через похолодання обмеження в енергосистемі незначно виросли, попри стабільні стабілізаційні графіки. Він також зауважив, що зараз зросла кількість локальних аварій й закликав бути уважними й обережно користуватися електроприладами.
- В українській енергосистемі ситуація залишається контрольованою, попри російські атаки на інфраструктуру.
- У Міненерго вважають, що за відсутності нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до літа 2023 року.
- У відповідь на ракетні обстріли РФ по цивільній інфраструктурі України, Європейська комісія мобілізувала аварійні резерви для того, аби спорядити в Україну 40 генераторів.