Через нестачу російських атомників на Запорізькій атомній електростанції та відмову українських фахівців співпрацювати з РФ, окупанти шукають персонал за оголошеннями.

Про це інформує пресслужба “Енергоатома”.

У компанії зазначили, що через кадровий “голод” на Запорізькій АЕС росіяни шукають “фахівців”, відтак вони публікують оголошення про відкриті вакансії на роботу на ЗАЕС.

За даними “Енергоатома”, своїх професійних атомників росіянам не вистачає, а українських, які погодилися на співпрацю з фейковою АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС” – критично мало.

Росіяни шукають персонал вузькоспеціального атомного фаху: операторів реакторного відділення, машиністів двигуна внутрішнього згоряння, фахівців з ремонту реакторно-турбінного устаткування тощо. У компанії зауважили, що всі ці спеціальності потребують профільної освіти й досвіду, без яких не можна працювати на найбільшій атомній станції в Європі.

Крім того, росіяни їздять по квартирах атомників, котрі залишилися вірними Україні, намагаючись змусити їх працювати на російську АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”.

Зазначимо, що нещодавно генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що кількість українського персоналу на Запорізькій АЕС “значно скоротилася” після того, як російські війська зайняли об’єкт і прилегле місто в березні 2022 року.

Голова ядерної служби ООН наголосив, що “зазвичай на такому об’єкті працює близько 10 тисяч осіб, а зараз кількість скоротилися до 3 тисяч”. В нинішніх умовах ця кількість адекватна, тому що “станція працює на низькому рівні. Проте додав, що “звичайно, це викликає занепокоєння”.

Він сказав, що невелика кількість співробітників МАГАТЕ почуваються добре і можуть виконувати свою роботу належно. Попри “важкі моменти під час конфлікту, позитивною стороною є те, що система на станції показала стійкість”.

Водночас Гроссі зазначив, що ситуація залишається нестабільною і МАГАТЕ “дуже стурбоване” запорізькою АЕС. Станція завжди була на передовій, зокрема 19 січня неподалік від ЗАЕС сталися два сильні вибухи.

За його словами, немає жодних ознак того, що Росія намагається підключити станцію до власної мережі.

Відповідаючи на запитання, чи продемонструвала Росія доброзичливість і дух співпраці, Гроссі сказав: “Я маю з ними професійну співпрацю”. Він заявив, що Росія повинна дотримуватися стандартів безпеки, які були погоджені всіма, і він планує найближчим часом відвідати РФ.

Проте, стурбованість голови МАГАТЕ викликає те, що міжнародна спільнота може зменшити увагу на ситуацію.