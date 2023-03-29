«Через невдачі на полі бою, РФ вибирає безвідповідальний спосіб дуже агресивної ядерної риторики» – представник НАТО

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане зазначив, що оголошене Москвою рішення щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі "не є чимось абсолютно новим", враховуючи, що Мінськ вніс зміни до Конституції. Проте зауважив, що ядерна риторика Путіна стає дедалі "безвідповідальнішою".

Про це він зазначив в інтерв’ю TVR INFO.

Водночас офіційний представник НАТО відзначає безвідповідальний шлях, обраний російськими лідерами, мотивований, швидше за все, необхідністю виправдання після того, як вони не досягли запропонованих цілей. Він зауважив, що навіть коли Російська Федерація більше не є економічною наддержавою, але вона все ще є ядерною наддержавою”.

“Війна триває вже рік, Росія не досягла тих цілей, які перед собою ставила, і, напевно, з причини, пов’язаної з комунікацією з власною громадськістю, а й з українцями, а й з нами, вони вибирають цей дійсно безвідповідальний спосіб дуже агресивної ядерної риторики “, – пояснив Джоане.

Представник НАТО нагадав, що майже рік тому в РБ було внесено зміни до Конституції, які потенційно дозволили б розміщення російської ядерної зброї на її території. Поки що в Альянсу немає жодних ознак найближчого наміру переміщення такого обладнання на територію Білорусі, проте зазначив, що “це саме по собі є провокаційним і безвідповідальним жестом”.

Джоане закликав звернути увагу, як стримано спілкуються лідери НАТО, оскільки розуміють, що “кожне слово має значення”. У НАТО все ще сподіваються, що заяви РФ не будуть мати наслідків, водночас “з точки зору стратегічної комунікації ці речі, безсумнівно, підлягають осуду”.

25 березня президент Росії заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Хоча цей крок не був несподіваним, це – один із найвиразніших ядерних сигналів Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну 13 місяців тому, і у відповідь Україна закликала скликати засідання Ради Безпеки ООН.

Блок НАТО заявив, що обіцянка президента Росії щодо нерозповсюдження ядерної зброї та його опис розміщення американської зброї за кордоном були далеко невідповідними.

Немає гарантій, що російський лідер виконає свій план розміщення зброї в Білорусі, але будь-який ядерний сигнал Путіна викликає занепокоєння на Заході. У Німеччині вже розкритикували заяву Путіна.

У США протягом року повномасштабної війни в Україні прагнули дати зрозуміти Путіну наслідки будь-якого використання ядерної зброї, навіть малопотужних тактичних засобів.

Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.

У США заявили, що немає ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю. У Штатах планують продовжувати “стежити за наслідками”. Водночас Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що блок готовий запровадити санкції у разі, якщо РБ розмістить на своїй території ядерну зброю РФ. Вже 28 березня Білорусь підтвердила, що розмістить російську тактичну ядерну зброю, заявивши, що це рішення є відповіддю на “багаторічний тиск Заходу”, включаючи санкції та “нарощення військових сил країн-членів НАТО” поблизу його кордонів. 29 березня президент США Джо Байден зазначив журналістам, що він стурбований бажанням РФ розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.