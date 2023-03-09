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Через нічну масовану ракетну атаку у трьох областях обмежать електропостачання – «Укренерго»

У ніч на 9 березня війська РФ здійснили черговий масований ракетний удар по території України. Є влучання у низку об'єктів енергетичної інфраструктури. Як наслідок - у деяких областях виникли проблеми з енергопостачанням.

Четвер, 9 березня 2023, 09:09
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Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.

Як наголосили у компанії, цієї ночі російські окупаційні війська здійснили вже 15-ту масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Аби зменшити ризики, було застосовано превентивне відімкнення електроенергії у всіх регіонах. Зараз триває відновлення роботи енергопостачання, споживачам поступово повертають електрику.

Водночас внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеській областях.

Ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення.

Додамо, що за даними Міненерго російські ракети поцілили в енергетичні об’єкти у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

  • Напередодні, 8 березня, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на бойовому чергуванні у Середземному морі перебуває 7 російських кораблів, з яких 3 – ракетоносії з загальним залпом у 20 ракет.
Теги: електропостачання, масований ракетний обстріл, НЕК "Укренерго", об'єкти енергетики, ракетний обстріл, Укренерго

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