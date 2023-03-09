Через нічну масовану ракетну атаку у трьох областях обмежать електропостачання – «Укренерго»

Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.
Як наголосили у компанії, цієї ночі російські окупаційні війська здійснили вже 15-ту масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України.
Аби зменшити ризики, було застосовано превентивне відімкнення електроенергії у всіх регіонах. Зараз триває відновлення роботи енергопостачання, споживачам поступово повертають електрику.
Водночас внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеській областях.
Ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення.
Додамо, що за даними Міненерго російські ракети поцілили в енергетичні об’єкти у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.
- Напередодні, 8 березня, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на бойовому чергуванні у Середземному морі перебуває 7 російських кораблів, з яких 3 – ракетоносії з загальним залпом у 20 ракет.