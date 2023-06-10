Джерело: Міненерго
Цієї ночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару по території України.
Як наслідок – зафіксовано влучання в промисловий майданчик об’єкта газовидобутку, внаслідок чого тимчасово припинено подачу газу з цього об’єкта у газотранспортну систему. Триває ліквідація наслідків.
Українські ГЕС Дніпровського каскаду працюють зі зниженою потужністю, задля зменшення наслідків повені, що виникла внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, та накопичують воду у верхніх водосховищах, аби сформувати необхідний запас для роботи та генерації електроенергії.
Через підрив окупантами Каховської ГЕС та спричинену ним повінь триває надзвичайна ситуація на півдні країни.
У Херсонській області через підтоплення знеструмлено 10 населених пунктів, підтоплено 162 трансформаторні підстанції. У Херсоні – через підтоплення без світла залишаються понад 15 тисяч споживачів. На Миколаївщині – підтоплено 13 населених пунктів. Без світла – понад 2 тисячі споживачів.
Водночас у місті Херсон фіксується зменшення рівня води. Станом на ранок він склав 4, 79 м (максимум сягав 5, 68 м). Відповідно енергетики намагаються вести відновлювальні роботи там, де це можливо, та підключати споживачів.
Ситуація на ЗАЕС. Станом на 08:00 10 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 10,42 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м, цього достатньо для забезпечення потреб станції. Експерти Енергоатому моніторять ситуацію.
Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ територій. Ворог обстріляв та пошкодив лінії електропередачі в Чернігівській, Харківській та Херсонській областях. У Донецькій області знеструмлено 3 населених пункти.
Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Крім того, в Чернігівській та Сумській областях є знеструмлення через негоду, ведуться відновлювальні роботи.
Через технологічні порушення знеструмлювалися споживачі в Києві. Усіх заживлено.
- Вночі 9 червня російські окупаційні війська здійснили чергову ракетно-дронову атаку на Україну, внаслідок чого пошкоджено об’єкти газовидобутку та лінії електропередачі.