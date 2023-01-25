Мешканці Одеською області через низькі ліміти споживання отримують лише 15% електроенергії, відтак жителі регіону мають світло близько 6 годин на добу.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

У компанії зазначили, що встановлені “Укренерго” ліміти покривають лише 48% усіх потреб Одеської області, з яких лише 15% можна надати населенню та бізнесу. Через це люди в регіоні мають світло близько 6 годин на добу. Решта електрики необхідна для роботи критичної інфраструктури та важливих промислових підприємств.

У ДТЕК нагадали, що за формування лімітів для кожної області відповідає НЕК “Укренерго”. Контролює доцільність цих прорахунків для кожної області – Міністерство енергетики.

“Задача ДТЕК Одеські електромережі – дотримуватись цих лімітів, щоб зберегти роботу енергосистеми в умовах постійного дефіциту. Робимо все можливе, щоб у домівках Одещини було якомога більше світла”, – пояснили у компанії.

Зазначимо, що за даними “Укренерго”, в Україні через зниження температури збільшується споживання електроенергії. Відповідно, зростає дефіцит її потужності.

Станом на 25 січня в Україні через похолодання зросло споживання електроенергії. Дефіцит потужності зростає.

Причиною дефіциту є низка атак росіян на енергооб’єкти України. Зокрема остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на електростанціях не може повністю покрити споживання.

До всіх обленерго доведено ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

За останню добу через артилерійські обстріли пошкоджено енергетичну інфраструктуру в прифронтових районах на півдні та сході. Там, де військові надали дозвіл, тривають ремонтні роботи.