Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.
Так, упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог двічі відкривав вогонь поблизу населеного пункту Хутір Вільний із загальною витратою 42 мін калібру 120 мм.
Наголошується, що внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення.
- Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у бойовиків на тимчасово окупованій території Луганської області озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.