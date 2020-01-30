Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.
Так, упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Березове, застосувавши гранатомети різних систем.
Крім того, по захисникам Новотошківського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, ворог тричі здійснив обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм – 5 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 12 мін та 82 мм – 13 мін.
Зазначається, що українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи противника припиняти обстріли. Проте сьогодні внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.
- Раніше повідомлялося, що бойовики перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі на ділянках розведення сил на Донбасі.