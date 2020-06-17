Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.
Сьогодні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Окрім цього агресор застосував біля Луганського гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а неподалік Шумів – стрілецьку зброю.
Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна.
“Наші воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили противника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються”, – додали в ООС.
Водночас, на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим “Тиша” дотримувався.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
- Раніше російсько-окупаційні війська обстріляли житлові квартали на околицях Авдіївки (Донецька область) і поранили мирну жительку.