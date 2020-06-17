Сьогодні, 17 червня, внаслідок обстрілів окупантів на Донбасі загинув український військовий.

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

Сьогодні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Окрім цього агресор застосував біля Луганського гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а неподалік Шумів – стрілецьку зброю.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна.

“Наші воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили противника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються”, – додали в ООС.

Водночас, на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим “Тиша” дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.