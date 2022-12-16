Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.
У компанії повідомили, що зараз пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Посадка та висадка триває через підземні переходи.
“Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах”, – наголосили в “Укрзалізниці”.
Зазначимо, що від ранку 16 грудня по всій Україні лунає повітряна тривога. Російські окупанти здійснюють новий масований ракетний обстріл України. Є влучання по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті. Він додав, що за попередніми даними можливе влучання в інфраструктурний об’єкт та попередив, що через це можуть виникнути проблеми з електроенергією. Згодом Терехов повідомив, що у Харків повністю знеструмлено.
Крім того, під час масованої ракетної атаки російські окупанти влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Також внаслідок масованих ракетних обстрілів Полтава повністю залишилася без електроенергії.
- 16 грудня, внаслідок масованих ракетних обстрілів росіян, місто Кременчук (Полтавська область) залишилось без електро– та теплопостачання.
- 16 грудня російські окупанти завдали нового масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали вже у трьох районах Києва.