Сьогодні, 16 грудня, російські загарбники здійснили масований ракетний обстріл по всій території України. Відтак, через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

У компанії повідомили, що зараз пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Посадка та висадка триває через підземні переходи.

“Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах”, – наголосили в “Укрзалізниці”.

Зазначимо, що від ранку 16 грудня по всій Україні лунає повітряна тривога. Російські окупанти здійснюють новий масований ракетний обстріл України. Є влучання по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті. Він додав, що за попередніми даними можливе влучання в інфраструктурний об’єкт та попередив, що через це можуть виникнути проблеми з електроенергією. Згодом Терехов повідомив, що у Харків повністю знеструмлено.

Крім того, під час масованої ракетної атаки російські окупанти влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Також внаслідок масованих ракетних обстрілів Полтава повністю залишилася без електроенергії.