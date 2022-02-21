Про це повідомляє  “ДТЕК Луганська ТЕС”.

Через нестабільну ситуацію в регіоні Луганська ТЕС відключена від енергосистеми, зокрема через відключення ВЛ-220 Лисичанська. Також зафіксували загоряння біля складу паливно-мастильних матеріалів. Зазначимо, що співробітники та технологічне обладнання не постраждали.

За словами очільника Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая, енергетики чекають на припинення обстрілів задля проведення робіт з відновлення роботи станції. Обстріли призвели до повного відключення Щастя від електро-, водо- і теплопостачання.

У повідомленні ДТЕК додали, що поки неможливо оцінити наслідки пошкоджень та відремонтувати лінії електропередач. ТЕС прийняло рішення, що поки співробітники не виходитимуть зі станції без гострої нагоди.

“Враховуючи обставини, адміністрація Луганської ТЕС прийняла рішення мінімізувати перебування співробітників на ТЕС та не виходити на відкриту територію за відсутності гострої виробничої необхідності”,– йдеться у повідомленні.