Луганська теплова електростанція (ТЕС) призупинила роботу через пошкодження ліній електропередач. У результаті обстрілів по всіх лініях населений пункт Щастя повністю залишився знеструмленим.

Про це повідомляє “ДТЕК Луганська ТЕС”.

Через нестабільну ситуацію в регіоні Луганська ТЕС відключена від енергосистеми, зокрема через відключення ВЛ-220 Лисичанська. Також зафіксували загоряння біля складу паливно-мастильних матеріалів. Зазначимо, що співробітники та технологічне обладнання не постраждали.

За словами очільника Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая, енергетики чекають на припинення обстрілів задля проведення робіт з відновлення роботи станції. Обстріли призвели до повного відключення Щастя від електро-, водо- і теплопостачання.

У повідомленні ДТЕК додали, що поки неможливо оцінити наслідки пошкоджень та відремонтувати лінії електропередач. ТЕС прийняло рішення, що поки співробітники не виходитимуть зі станції без гострої нагоди.