Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Ворожі дії призвели до пошкодження електропостачання водонапірної станції у місті Золоте-3, через що понад три тисячі мешканців міста Попасна залишилися без води.
Також 5 українських воїнів отримали бойові поранення та потрапили у лікарні. Разом з ними постраждав 50-річний мирний чоловік з Мар’їнки – уламки влучили йому в плече та кисть лівої руки.
Загалом, як повідомляється у штабі ООС, за 5 днів окупанти порушили режим тиші 498 разів.
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- Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про пакет санкцій, які були застосовані проти Росії після визнання Москвою ОРДЛО. За його словами, цей акт можна розцінювати як вторгнення в Україну.
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