Окупанти в ОРДЛО станом на сьогоднішній вечір порушили режим тиші понад 70 разів. Внаслідок обстрілів загинув захисник України, шестеро осіб отримали поранення, а на Луганщині місцеві залишилися без води.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Ворожі дії призвели до пошкодження електропостачання водонапірної станції у місті Золоте-3, через що понад три тисячі мешканців міста Попасна залишилися без води.

Також 5 українських воїнів отримали бойові поранення та потрапили у лікарні. Разом з ними постраждав 50-річний мирний чоловік з Мар’їнки – уламки влучили йому в плече та кисть лівої руки.

Загалом, як повідомляється у штабі ООС, за 5 днів окупанти порушили режим тиші 498 разів.