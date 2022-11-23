Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

“Через обстріли постачання води зупинено в усьому Києві. Фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити. Просимо, про всяк випадок, запастись водою. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці”, – повідомили в КМДА.

Зазначимо, що сьогодні, 23 листопада, російські окупанти здійснили масований обстріл всієї території України. На Київщині внаслідок влучання пошкоджено двоповерхову будівлю, є загиблі та постраждалі. Крім того, внаслідок ракетних атак, у Києві ввели екстрені відключення електроенергії.

Зараз у всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив про ймовірність евакуації частини жителів Києва. Це може статися у тому випадку, якщо ситуація з електропостачанням погіршиться, а температура повітря опускатиметься ще нижче.

За словами очільника української столиці, через удари російських ракет по критичних енергооб’єктах України Київ може очікувати “найгірша зима з часів Другої світової війни”, адже з того часу місто ще не переживало такої “жахливої зими”.

Кличко зауважив, що у Києві кожні кілька годин виключають електроенергію, адже в іншому випадку буде велике навантаження на енергосистему.