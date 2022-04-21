Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
З-під обстрілів будинків вдалося врятувати 5 осіб, та в області все гостріше стає гуманітарна ситуація. Гайдай наголосив, що харчові продукти люди отримують виключно із гуманітарних вантажів.
“Я вже не говорю про господарчі споруди чи автомобілі, займання яких відбувається по декілька разів на день. Підрахувати всі випадки дуже складно в наших умовах”, – додав Сергій Гайдай.
Так, за останню добу у житловому фонді області виникли шість пожеж – всі вони ліквідовані.
- Нагадаємо, російські солдати отримали від командування наказ вбити всіх військовополонених Збройних Сил України в районі міста Попасна, що на Луганщині.
- Ворог намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донеччини та Луганщини.