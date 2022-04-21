За останню добу внаслідок російських обстрілів на Луганщині в Рубіжному та Новодружеську було зруйновано ще 5 будинків. А в Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу.

Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

З-під обстрілів будинків вдалося врятувати 5 осіб, та в області все гостріше стає гуманітарна ситуація. Гайдай наголосив, що харчові продукти люди отримують виключно із гуманітарних вантажів.

“Я вже не говорю про господарчі споруди чи автомобілі, займання яких відбувається по декілька разів на день. Підрахувати всі випадки дуже складно в наших умовах”, – додав Сергій Гайдай.

Так, за останню добу у житловому фонді області виникли шість пожеж – всі вони ліквідовані.