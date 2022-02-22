Через обстріли на тимчасово окупованих територіях на сході України (Донецька область) майже 200 будинків залишилися без постачання газу.

Про це проінформували у департаменті з інтегрованих комунікацій “НАК Нафтогаз України”.

21 лютого ПАТ “Донецькоблгаз” призупинив подачу природного газу у Новолуганському Донецької області через пошкодження наземних газопроводів, які спричинили обстріли на окупованих територіях.

У Нафтогазі повідомили, що аварію локалізували 21 лютого о 20:30.

Пошкоджені газопроводи потребують додаткового обстеження. Тому лише після цього працівники “Донецькоблгазу” продовжать ремонтні роботи та поновлення постачання газу домоволодінням.

Зазначимо, що жертв та потерпілих серед працівників “Донецькоблгазу” внаслідок цієї ситуації немає.