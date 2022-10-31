Про це повідомив міністр енергетики Германа Галущенка у Facebook.
За його словами, внаслідок обстрілів сталося часткове знеструмлення по Україні. Ворог поцілив удари по електричних підстанціях, об’єктах гідроенергетики та теплових генераціях.
Герман Галущенко зазначив, що екстрено запроваджено графіки відключення споживачів у:
- Києві та Київській області;
- Черкасах і Черкаській області;
- Запоріжжі та Запорізькій області;
- Кіровоградській області;
- Харківській області;
- Полтавській області.
Міністр закликав громадян України, які живуть у населених пунктах, що не постраждали від обстрілів, максимально зменшити споживання електроенергії.
“Зниження навантаження на енергомережу допоможе нашим енергетикам швидше відновити енергопостачання у тимчасово знеструмлених регіонах”, — зазначив він.
- Росія масово обстріляла територію України вранці 31 жовтня, коли по теренах країни оголосили повітряну тривогу. Влучання по об’єктах критичної інфраструктури є у Києві, Запоріжжі, Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях. Ще атака сталася по Дніпру та Павлограду. У низці інших регіонів спрацювало ППО.
- В Україні під час масованої атаки вдалося збити 44 із понад пів сотні російських ракет. Їх ліквідували сили Протиповітряної оборони України.
- По Україні внаслідок атак вводяться екстрені відключення електроенергії.
- Російські окупанти завдали удар по енергетичному об’єкту Києва, який живить близько 350 тисяч квартир. Енергетики вже намагаються відновити електропостачання.
- На північній території Молдови впала російська ракета. Її збила українська система протиповітряної оборони.