Через масований ракетний обстріл зранку 31 жовтня довелося застосувати відключення світла. Графіки обмеження електроенергії застосовано у Києві та шести областях.

Про це повідомив міністр енергетики Германа Галущенка у Facebook.

За його словами, внаслідок обстрілів сталося часткове знеструмлення по Україні. Ворог поцілив удари по електричних підстанціях, об’єктах гідроенергетики та теплових генераціях.

Герман Галущенко зазначив, що екстрено запроваджено графіки відключення споживачів у:

Києві та Київській області;

Черкасах і Черкаській області;

Запоріжжі та Запорізькій області;

Кіровоградській області;

Харківській області;

Полтавській області.

Міністр закликав громадян України, які живуть у населених пунктах, що не постраждали від обстрілів, максимально зменшити споживання електроенергії.

“Зниження навантаження на енергомережу допоможе нашим енергетикам швидше відновити енергопостачання у тимчасово знеструмлених регіонах”, — зазначив він.