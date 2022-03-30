Під безперервними обстрілами через російських солдатів у Чернігові в ультрамарафонця Максима Уса загинув син. Його дружина отримала сильне поранення ноги.

Про це повідомляє керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Під час артилерійського обстрілу родина Усів переховувалася в під’їзді. Проте вибуховою хвилею від снаряда, який впав за сім метрів від входу в будинок, вибило двері. Лана Вєтрова додала, що спортсмен почув крик пораненої дружини й побачив, що в голову десятирічного сина Дмитра влучив осколок.

Дитину доставили в лікарню під обстрілами. Спочатку він тримався, проте через тиждень його не вдалося врятувати. Через сильне поранення його дружині загрожує ампутація ноги.

Зазначимо, що Максим Ус є ультрамарафонцем і рекордсменом України. Спортсмен пробіг 100 кілометрів за 11 годин та 39 хвилин, фінішував 66-м. З усіх учасників лише у нього була інвалідність.