Внаслідок обстрілу загинув працівник Запорізької АЕС Владислав Мітін. Він отримав поранення вчора, але за кілька годин помер у лікарні.

Про це повідомили в НАЕК “Енергоатом”.

Російські окупаційні війська обстріляли автомобіль таксі на території станції. Поранення отримав слюсар цеху теплової автоматики та вимірювань ЗАЕС, який був пасажиром. Чоловіка 1996 року народження госпіталізували.

Через кілька годин Владислав Мітін загинув у реанімації. НАЕК “Енергоатом” висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Загинув також водій машини. Смерть чоловіка 1978 року народження констатована на місці події.

За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, росіяни традиційно звинуватили ЗСУ в обстрілах. Утім він наголосив, що окупанти поширили відео, де видно, як машину розстріляли впритул, за непідтвердженими даними, з автомата.

Внаслідок обстрілів минулого дня було пошкоджено РТСН-5; 6 (резервні трансформатори власних потреб) та відключена лінія зв’язку Запорізька АЕС – Запорізька ТЕЦ (ВЛ-330).

Також мінометними обстрілами було пошкоджено центральний тепловий пункт. Планувалося, що ремонтні роботи мали завершити до сьогоднішнього ранку.