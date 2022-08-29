Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
Постраждалі мешканці отримали чисельні осколкові поранення різного ступені важкості. Двох осіб госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії. Вони перебувають у важкому стані.
Мер зазначив, що щонайменше 20 автівок було знищено та пошкоджено. Автомобілі стояли біля будинків на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів.
Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання в одну з квартир будинку. У сусідніх будинках місцями вибито шибки.
“Очевидно, так рашисти “відпрацювали” свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє”, — написав він.
- На Запорізьку АЕС вирушила місія МАГАТЕ. Делегацію очолив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.