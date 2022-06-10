У Маріуполі під час спроб російських загарбників відновити електропостачання спалахнула пожежа. Внаслідок чого було знищено кілька тисяч тонн насіння соняшнику та олії.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Російські загарбники продовжують знищувати залишки сільськогосподарської продукції.

“Вчора внаслідок експерименту з відновлення електрики зайнялася пожежа на заводі “Сателіт” у Лівобережному районі”, – зазначив Петро Андрющенко.

Завод “Сателіт” займався збором та перероблюванням насіння соняшнику на олію. Унаслідок пожежі знищено декілька тисяч тонн насіння соняшнику та переробленої соняшникової олії.

Наразі окупаційна адміністрація Маріуполя намагається приховати реальні втрати від російського керівництва. Адже ці залишки сільськогосподарської продукції російські військові готували, щоб вивезти в Росію.

За словами радника міського голови Маріуполя, баки із соняшниковою олією не пошкоджено. Тому окупантам ще є що розкрадати.