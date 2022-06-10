Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Російські загарбники продовжують знищувати залишки сільськогосподарської продукції.
“Вчора внаслідок експерименту з відновлення електрики зайнялася пожежа на заводі “Сателіт” у Лівобережному районі”, – зазначив Петро Андрющенко.
Завод “Сателіт” займався збором та перероблюванням насіння соняшнику на олію. Унаслідок пожежі знищено декілька тисяч тонн насіння соняшнику та переробленої соняшникової олії.
Наразі окупаційна адміністрація Маріуполя намагається приховати реальні втрати від російського керівництва. Адже ці залишки сільськогосподарської продукції російські військові готували, щоб вивезти в Росію.
За словами радника міського голови Маріуполя, баки із соняшниковою олією не пошкоджено. Тому окупантам ще є що розкрадати.
- Нагадаємо, що у Маріуполі росіяни зупинили проходження “фільтрації”. Відтепер мешканці, які досі не пройшли процедуру, мають їхати у табори в села Нікольське та Безіменне, Донецької області.
- Раніше повідомлялося, що антисанітарія в зруйнованому окупантами Маріуполі, імовірно, спричинить спалах холери. Росіяни вирішили не допомагати мешканцям міста та готують інфекційні відділення для своїх військових.
- Кількість мешканців у тимчасово окупованому Маріуполі зменшилась у п’ять разів. Наразі в місті залишається близько 120 тисяч осіб.