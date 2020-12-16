Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Нагадаємо, у Києві на Шулявському мосту впали три стовпи лінії електроопори. Внаслідок інциденту рух перекрили та утворилися затори.
За фактом падіння трьох електроопор на Шулявському шляхопроводі у Києві відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).
Внаслідок інциденту пошкоджено 9 автомобілів. Постраждалих серед громадян немає.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Солом’янського УП ГУ НП у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури № 9.
- У четвер, 10 грудня, в Києві через несприятливі погодні умови спостерігалися масштабні затори.