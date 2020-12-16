Через падіння декількох опор ліній електропередач на Шулявському мосту в Києві порушили кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, у Києві на Шулявському мосту впали три стовпи лінії електроопори. Внаслідок інциденту рух перекрили та утворилися затори.

За фактом падіння трьох електроопор на Шулявському шляхопроводі у Києві відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Внаслідок інциденту пошкоджено 9 автомобілів. Постраждалих серед громадян немає.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Солом’янського УП ГУ НП у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури № 9.