Кількість бідних в Італії з початку пандемії зросла на 1 млн та сягнула 5,6 млн осіб. Майже 10% населення країни - за межею бідності.

Про це повідомляє італійське відділення міжнародного фонду Caritas.

У дослідженні “Звіт про бідність та соціальну нерівність в Італії” йдеться про те, що станом на вересень 2021 року в Італії мешкають 5,6 млн бідних людей. Це майже 2 мільйони родин, а яких 1,3 млн неповнолітніх осіб.

Наразі населення країни складає близько 60,3 млн осіб. Це означає, що 9,3% від усього населення країни живе у злиднях.

За даними фонду, серед усіх людей, які звернулися за допомогою у 2021 році, 44% – це “нові бідні”, тобто ті, хто вперше звернувся по допомогу. Більшість з них повідомило, що на їх статки прямо чи опосередковано вплинула пандемія.

Серед регіонів з найбільшою часткою “нових бідних” є Валле-д’Аоста (61,1%), Кампанія (57,0), Лаціо (52,9), Сардинія (51,5%) та Трентіно-Альто-Адідже (50,8%).

Криза соціально-медичної системи також погіршила показник бідності: частка тих, хто протягом 5 років живе у злиднях, з 2019 по 2020 рік зросла з 25,6 % до 27,5 %. При цьому 57,1% мають щонайменше сертифікат про неповну середню освіту. Серед усіх італійців це 65,3%, а на півдні країни – 77,6%.

Також 65% всіх бідних мають неповнолітніх дітей.

Стосовно житлових умов, ситуація не найкраща – 63% живуть в орендованій нерухомості, 5,8% – безхатьки, 2,7% – мешкають у приймальних центрах. Тільки 28,5% мають власне житло. До початку пандемії щонайменше 2 мільйони сімей мали борги.

Пандемія тільки погіршила ситуацію – в провінціях, оголошених “червоною зоною” протягом тривалого часу, доходи населення знизилися на понад 50%. Тільки 2,6% населення заявили про зростання прибутку.

Організація закликала уряд та прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі переглянути державні програми допомоги, оскільки більш ніж половина італійців, які потребують допомоги, не отримують її.