Про це йдеться у пресрелізі ВООЗ за 2021 рік.

Протягом більш ніж десятиріччя людство демонструвало стійкий успіх у боротьбі з туберкульозом. Однак, торік від інфекції померли близько 1,5 мільйона осіб – це більше, ніж за попередню декаду. Значно менше людей проходили діагностику та лікування або отримували профілактичне лікування проти туберкульозу в порівнянні з 2019 роком, а загальні витрати на основні протитуберкульозні послуги зменшуються.

Першою причиною цього є порушення доступу до послуг проти туберкульозу. До того ж у багатьох країнах людські, фінансові та решта ресурсів були перерозподілені від боротьби з туберкульозом до протидії COVID-19, що обмежило доступність основних послуг.

Друга причина – карантини та локдауни, сидячи в яких люди не мали змоги звертатися по медичну допомогу.

Проблеми з наданням та доступом до основних послуг проти туберкульозу призвели до того, що багато людей з туберкульозом не були діагностовані у 2020 році. Кількість людей, у яких вперше виявили туберкульоз, та тих, хто був сповіщений національним урядам, зменшилася з 7,1 млн у 2019 році до 5,8 млн у 2020 році.

За оцінками ВООЗ, зараз близько 4,1 мільйона людей хворіють на туберкульоз, але не були діагностовані. Ця цифра зросла з 2,9 млн у 2019 році. Найгіршим становище є в Індії, Індонезії, Китаї та Філіппінах. На них припадає 93% потенційно недіагностованих осіб.

В організації спрогнозували, що кількість людей, хворих на туберкульоз і його жертв може ще більше зрости у 2021 і 2022 роках.